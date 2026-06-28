Хърватия победи Гана с 2:1 във Филаделфия в решаващия мач от група "L" на Световното първенство по футбол и си осигури място във фазата на елиминациите.

С успеха "ватрените" завършиха на второ място в групата с 6 точки, зад лидера Англия. Въпреки поражението Гана също продължава напред като един от най-добрите трети отбори.

Хърватите започнаха по-активно и още в 17-ата минута Никола Влашич разтресе гредата след хитро овладяване на подаване на границата на наказателното поле. Малко по-късно Анте Будимир поиска дузпа след контакт със защитник, но съдията не посочи бялата точка.

Логичното се случи в 31-ата минута, когато Матео Ковачич намери Петър Сучич, а халфът отбеляза с великолепен удар от дистанция за 1:0.

Гана можеше да изравни още преди почивката, но в 40-ата минута Антоан Семеньо се освободи отлично в наказателното поле и стреля покрай левия стълб.

След почивката темпото спадна, а Хърватия контролираше играта. Въпреки това африканският тим стигна до изравняване в 73-ата минута. След центриране на Ърнест Нуама от пряк свободен удар Дерик Лукасен засече топката в долния десен ъгъл за 1:1. Попадението беше прегледано с ВАР, но в крайна сметка съдията Дрю Фишер го зачете.

Само пет минути по-късно Марио Пашалич беше близо до нов аванс за Хърватия, но вратарят на Гана се намеси решително.

Победният гол падна в 83-ата минута. Лука Модрич центрира прецизно от корнер, а Никола Влашич се извиси и с глава прати топката в долния ляв ъгъл, след рикошет в гредата, за крайното 2:1.