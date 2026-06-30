Парагвай шокира Германия като я отстрани от Мондиал 2026 след равенство 1:1 в редовното време и продълженията и драматични дузпи.

Парагвайците поведоха с 1:0 в края на първото полувреме на среща номер 74 на Световното първенство. В 42-та минута Хулио Енсисо простреля Мануел Нойер след добре организирана атака от страна на парагвайците.

Изненадата бе повече от голяма, след като през повечето време германците владееха топката и терена и организираха атаки към вратата на Орландо Хил. Въпреки това усилията на бундестима така и не се увенчаха с успех в първата половина на мача.

Второто полувреме започна с натиск на Германия и в 54-та минута той даде резултат. Флориан Вирц подаде прецизен пас към Кай Хаверц и той беше безпогрешен с глава от близка дистанция.

Геройски се представи и вратарят на Парагвай Орландо Хил, който в 78-та минута спаси отбора си от втори гол след нов удар с глава на Кай Хаверц.

Въпреки пресата Парагвай удържа германците в редовното време на мача и се стигна до продължения.

Истинска драма настъпи в 102-та минута от срещата, когато след центриране от корнер Натаниел Браун опъна мрежата зад Орландо Хил за 2:1 за Германия. Последва протест от страна на парагвайците за извършено нарушение в наказателното им поле и след преглед на записа от системата VAR съдията Джалал Джайед попари германците и отмени гола.

В 111-та минута последва ново чудесно спасяване от Орландо Хил след удар с глава на Кай Хаверц.

Във второто продължение натискът на германците чувствително се засили, но не се стигна до попадение и така двата тима стигнаха до дузпи.

Тук настъпи истинският кошмар за бундестима, след като първата дузпа, изпълнена от голмайстора на мача Кай Хаверц, беше спасена от Орландо Хил. Той се превърна в герой на мача след спасяване на още една дузпа – тази на Ник Волтемаде.

Парагвай вече се чувстваше участник в следващата фаза на турнира, когато Антонио Санабира пропусна решителната дузпа. Това даде даде сили на Мануел Нойер и той даде шанс на отбора си като спаси удара на Фабиан Балбуена.

Надстрелването продължи с нов пропуск на Германия от Джонатан Тах, след което Хосе Канале беше безпогрешен и изпрати Парагвай на осминафинал!