Аржентина спечели с 3:1 срещу Йордания в последен мач от група "J" на Мондиал 2026. Той бе на стадион "AT&T" в Арлингтън, Тексас.

Джовани Ло Селсо откри в 19-ата минута. Лаутаро Мартинес удвои в 31-ата от наказателен удар. Капитанът - Лионел Меси започна на пейката, както бе предвидено още преди двубоя, но се появи в 60-ата минута, секунди след като йорданците се разписаха чрез Муса Тамари, който бе намерен от Ехсан Хадад. В 80-ата минута Меси фиксира крайния резултат от пряк свободен удар с 6-ото си попадение на турнира, общо 19-o на световни финали и в седма поредна среща на Мондиали.

Йордания: Язийд Абулайла, Абдулах Насиб, Хусам Абудахаб, Язан Алараб, Ехсан Хадад, Нур Алрауабдех, Моханад Абутана, Низар Алрашдан, Али Оуан, Одех Факуру, Али Азаизех

Аржентина: Емилиано Мартинес, Маркос Сенеси, Николас Таляфико, Николас Отаменди, Леандро Паредес, Джовани Ло Селсо, Езекиел Паласиос, Хулиан Алварес, Джулиано Симеоне, Нико Пас, Лаутаро Мартинес

Световните шампиони завършват първи групата. Йордания е последен и без точки. На 4 юли аржентинците ще играят в 1/16-финалите с Кабо Верде.