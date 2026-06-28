Алжир и Австрия завършиха 3:3 в драматичен двубой от последния кръг на група "J" на Световното първенство по футбол, като и двата отбора си осигуриха място в елиминационната фаза.

Австрия завърши на второто място в групата и на 1/16-финалите ще се изправи срещу европейския шампион Испания, докато Алжир продължава като един от най-добрите трети отбори и ще срещне Швейцария.

Австрийците поведоха в 28-ата минута, когато Давид Алаба намери Марко Арнаутович, а нападателят реализира за 1:0. Това беше рекордното му 49-о попадение с националния екип.

Алжир изравни точно преди почивката чрез Рафик Белгали, който завърши отличен самостоятелен пробив.

В началото на второто полувреме Марсел Забицер отново даде аванс на Австрия след асистенция на Конрад Лаймер, но само пет минути по-късно Усем Ауар изведе Рияд Марез, който възстанови равенството - 2:2.

Истинската драма настъпи в добавеното време. Ауар записа втора асистенция, а Марез отбеляза втория си гол в мача за 3:2 в полза на Алжир. Австрия обаче не се предаде и в последните секунди Саша Калайджич се разписа за крайното 3:3.