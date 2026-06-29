Бразилия отстрани Япония с 2:1 в 1/16-финала помежду им от Мондиал 2026. Той бе на стадион "NRG" в Хюстън.

Още във втората минута Бруно Гимараеш стреля от границите на наказателното поле с левия крак, но след рикошет кълбото мина на сантиметри встрани, ала след ъгловия удар то бе изчистено. В 14-ата минута Куня шутира с левия крак по земя към десния ъгъл, но стражът спаси. Две минути по-късно Камада изпълни пряк свободен удар, който срещна стената. Аясе Уеда отговори с глава в 27-ата минута, когато отправи изстрел след корнер, ала над напречната греда. 120 секунди по-късно Кайшу Сано пресече подаване в центъра, напредна необезпокоявано около 20 метра заради гонещия го с вече жълт картон Каземиро и чрез изключително премерен шут по земя опъна мрежата в десния ѝ ъгъл. Винисиус опита късмета си в 34-ата минута, но твърде слабо и в ръцете на Сузуки. В 52-ата минута Данило центрира, а Гимараеш засече с глава, но Сузуки улови. Секунди по-късно Каземиро бе оставен непокрит в наказателното поле и с плонж насочи кълбото в очертанията, ала Томиясу изчисти от голлинията. В 56-ата минута именно Каземиро изравни с глава на далечната греда, където бе намерен от центриране на Габриел Магаляеш. 120 секунди след това Винисиус удари лявата греда с левия крак. Резервата - Габриел Мартинели получи чудесен пас в малкото наказателно поле в последните секунди от добавеното време от Бруно Гимараеш, фиксирайки крайния резултат.

Бразилия: Алисон Бекер, Данило, Маркиньос, Габриел Магаляеш, Дългас Сантос, Карлос Енрике - Каземиро, Бруно Гимараеш, Лукас Пакета, Раян, Винисиус Жуниор, Матеуш Куня

Япония: Зион Сузуки, Шого Танигучи, Хироки Ито, Такехиро Томиясу, Рицу Доан, Дайзен Маеда, Кейто Накамура, Джуня Ито, Дайчи Камада, Кайшу Сано, Аясе Уеда

За последно на Мондиал 1990 в Италия "селесао" отпадна още в първата фаза от елиминациите, но тогава в 1/8-финалите от Аржентина.

Бразилия ще срещне на 1/8-финалите Норвегия или Кот д'Ивоар в неделя от 23:00 часа в Ню Йорк. Скандинавците и африканците ще играят утре от 20:00 часа българско време в Арлингтън.

Снощи в първия 1/16-финал единият от домакините - Канада отстрани Южна Африка с 1:0.

На 14 октомври миналата година японците надделяха в контрола след 3:2 срещу Бразилия в Токио. Преди това 5-кратните световни шампиони са записали 7 успеха, а в съперничеството от 1999 година насам има и две равенства.