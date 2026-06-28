Историческата групова фаза на Мондиал 2026 вече е зад гърба ни. От рекордните 48 отбора, които започнаха надпреварата, в играта останаха само най-добрите 32. Място за сметки и грешки вече няма - от тази вечер стартират безмилостните директни елиминации, а началото на 1/16-финалите ще бъде дадено с вълнуващия сблъсък между Южна Африка и Канада.
Разпределението на големите сили в двата потока към финала обещава титанични сблъсъци. Схемата се раздели по изключително любопитен начин:
В горната половина на схемата събрани почти всички европейски колоси - Испания, Португалия, Франция, Германия, Нидерландия, Хърватия и Белгия. Само един от тези титани ще има привилегията да играе на големия мач за титлата в Ню Йорк.
В долната половина Англия остана единственият ярък представител на водещите европейски сили. Срещу "Трите лъва" обаче се изправя мощна латиноамериканска армия в лицето на Аржентина, Бразилия, Колумбия, Мексико и Еквадор.
Пълна програма на елиминациите (по дни и часове). Всички срещи ще бъдат излъчвани на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.
1/16-финали
28 юни
22:00 (Мач №73): Южна Африка – Канада
29 юни
20:00 (Мач №76): Бразилия – Япония
23:30 (Мач №74): Германия – Парагвай
30 юни
04:00 (Мач №75): Нидерландия – Мароко
20:00 (Мач №78): Кот д'Ивоар – Норвегия
1 юли
00:00 (Мач №77): Франция – Швеция
04:00 (Мач №79): Мексико – Еквадор
19:00 (Мач №80): Англия – Конго
23:00 (Мач №82): Белгия – Сенегал
2 юли
03:00 (Мач №81): САЩ – Босна и Херцеговина
22:00 (Мач №84): Испания – Австрия
3 юли
02:00 (Мач №83): Португалия – Хърватия
06:00 (Мач №85): Швейцария – Алжир
21:00 (Мач №88): Австралия – Египет
4 юли
01:00 (Мач №86): Аржентина – Кабо Верде
04:30 (Мач №87): Колумбия – Гана
Осминафинали
4 юли (събота)
20:00 | Мач 90: Южна Африка/Канада – Нидерландия/Мароко
5 юли (неделя)
00:00 | Мач 89: Германия/Парагвай – Франция/Швеция
23:00 | Мач 91: Бразилия/Япония – Кот д'Ивоар/Норвегия
6 юли (понеделник)
03:00 | Мач 92: Мексико/Еквадор – Англия/Конго
22:00 | Мач 93: Португалия/Хърватия – Испания/Австрия
7 юли (вторник)
03:00 | Мач 94: САЩ/Босна – Белгия/Сенегал
19:00 | Мач 95: Аржентина/Кабо Верде – Австралия/Египет
23:00 | Мач 96: Швейцария/Алжир – Колумбия/Гана
Четвъртфинали
9 юли (четвъртък) | 23:00 | Мач 97: Победител 89 – Победител 90
10 юли (петък) | 22:00 | Мач 98: Победител 93 – Победител 94
12 юли (неделя) | 00:00 | Мач 99: Победител 91 – Победител 92
12 юли (неделя) | 04:00 | Мач 100: Победител 95 – Победител 96
Полуфинали
14 юли (вторник) | 22:00 | Мач 101: Победител 97 – Победител 98
15 юли (сряда) | 22:00 | Мач 102: Победител 99 – Победител 100
Сблъсък за медалите
Мач за 3-то място: 19 юли (неделя), 00:00 ч.
Големият ФИНАЛ: 19 юли (неделя), 22:00 ч. (Ню Йорк)