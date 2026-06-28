Историческата групова фаза на Мондиал 2026 вече е зад гърба ни. От рекордните 48 отбора, които започнаха надпреварата, в играта останаха само най-добрите 32. Място за сметки и грешки вече няма - от тази вечер стартират безмилостните директни елиминации, а началото на 1/16-финалите ще бъде дадено с вълнуващия сблъсък между Южна Африка и Канада.

Разпределението на големите сили в двата потока към финала обещава титанични сблъсъци. Схемата се раздели по изключително любопитен начин:

В горната половина на схемата събрани почти всички европейски колоси - Испания, Португалия, Франция, Германия, Нидерландия, Хърватия и Белгия. Само един от тези титани ще има привилегията да играе на големия мач за титлата в Ню Йорк.

В долната половина Англия остана единственият ярък представител на водещите европейски сили. Срещу "Трите лъва" обаче се изправя мощна латиноамериканска армия в лицето на Аржентина, Бразилия, Колумбия, Мексико и Еквадор.

Пълна програма на елиминациите (по дни и часове). Всички срещи ще бъдат излъчвани на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

1/16-финали

28 юни

22:00 (Мач №73): Южна Африка – Канада

29 юни

20:00 (Мач №76): Бразилия – Япония

23:30 (Мач №74): Германия – Парагвай

30 юни

04:00 (Мач №75): Нидерландия – Мароко

20:00 (Мач №78): Кот д'Ивоар – Норвегия

1 юли

00:00 (Мач №77): Франция – Швеция

04:00 (Мач №79): Мексико – Еквадор

19:00 (Мач №80): Англия – Конго

23:00 (Мач №82): Белгия – Сенегал

2 юли

03:00 (Мач №81): САЩ – Босна и Херцеговина

22:00 (Мач №84): Испания – Австрия

3 юли

02:00 (Мач №83): Португалия – Хърватия

06:00 (Мач №85): Швейцария – Алжир

21:00 (Мач №88): Австралия – Египет

4 юли

01:00 (Мач №86): Аржентина – Кабо Верде

04:30 (Мач №87): Колумбия – Гана

Осминафинали

4 юли (събота)

20:00 | Мач 90: Южна Африка/Канада – Нидерландия/Мароко

5 юли (неделя)

00:00 | Мач 89: Германия/Парагвай – Франция/Швеция

23:00 | Мач 91: Бразилия/Япония – Кот д'Ивоар/Норвегия

6 юли (понеделник)

03:00 | Мач 92: Мексико/Еквадор – Англия/Конго

22:00 | Мач 93: Португалия/Хърватия – Испания/Австрия

7 юли (вторник)

03:00 | Мач 94: САЩ/Босна – Белгия/Сенегал

19:00 | Мач 95: Аржентина/Кабо Верде – Австралия/Египет

23:00 | Мач 96: Швейцария/Алжир – Колумбия/Гана

Четвъртфинали

9 юли (четвъртък) | 23:00 | Мач 97: Победител 89 – Победител 90

10 юли (петък) | 22:00 | Мач 98: Победител 93 – Победител 94

12 юли (неделя) | 00:00 | Мач 99: Победител 91 – Победител 92

12 юли (неделя) | 04:00 | Мач 100: Победител 95 – Победител 96

Полуфинали

14 юли (вторник) | 22:00 | Мач 101: Победител 97 – Победител 98

15 юли (сряда) | 22:00 | Мач 102: Победител 99 – Победител 100

Сблъсък за медалите

Мач за 3-то място: 19 юли (неделя), 00:00 ч.

Големият ФИНАЛ: 19 юли (неделя), 22:00 ч. (Ню Йорк)