Никола Цолов от отбора на "Кампос Рейсинг“ постигна четвъртата си победа за сезона във Формула 2.

Българският лъв бе категоричен в състезанието от 6-ия кръг на сезона за Голямата награда на Австрия.

Цолов потегли от третата позиция на стартовата решетка на пистата "Ред Бул Ринг“, като поведе колоната на третия завой.

Българинът поведе здрава битка с Габриеле Мини и Алекс Дън. В 8-ата обиколка Цолов влезе за смяна на гуми.

В 13-ата се стигна до контакт между Цолов и Алекс Дън, като болидът на българина пострада.

В битката между Цолов, Мини и Дън се включи и Камара.

24-ата обиколка Цолов отново поведе, възползвайки се от грешка на Дън. Българинът започна да трупа аванс на върха.

В 31-ата обиколка Цолов вече имаше аванс от около 2 секунди пред Мини, който удържа без проблеми.

Мини остана втори, а третото място е за Оливер Гьоте от "МП Моторспорт“.

С успеха Цолов има вече 106 точки и изостава в класирането от Мини само с 2 точки. Италианецът е лидер със 108.