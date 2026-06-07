Пилотът на отбора на "Кампос Рейсинг“ Никола Цолов стигна до третата си победа за сезона във Формула 2 и втора в основно състезание. Българският лъв спечели старта за Голямата награда на Монако
Княжеството се оказва щастливо място за Цолов, който през 2024 и 2025 триумфира съответно в спринта и основното състезание във Формула 3.
Цолов направи страхотно състезание, след като стартира от втората позиция, като във финалната обиколка използва шанса си и оглави колоната.
Втори, на над 9 секунди зад Цолов остана Алекс Дън от "Родин Моторспорт“. Третото място остана за шведа Дино Беганович от ДАМС, който завърши на 26.4 секунди от победителя.
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