Пилотът на отбора на "Кампос Рейсинг“ Никола Цолов стигна до третата си победа за сезона във Формула 2 и втора в основно състезание. Българският лъв спечели старта за Голямата награда на Монако

Княжеството се оказва щастливо място за Цолов, който през 2024 и 2025 триумфира съответно в спринта и основното състезание във Формула 3.

Цолов направи страхотно състезание, след като стартира от втората позиция, като във финалната обиколка използва шанса си и оглави колоната.

Втори, на над 9 секунди зад Цолов остана Алекс Дън от "Родин Моторспорт“. Третото място остана за шведа Дино Беганович от ДАМС, който завърши на 26.4 секунди от победителя.