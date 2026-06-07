Златко Янков - Фара, един от стълбовете на златното поколение, навършва 60 години на 7 юни. Дефанзивният полузащитник от Грудово (днес Средец) изигра 80 мача с националната фланелка и остави името си в най-святия момент на българския футбол. Неговият е последният пас към Йордан Лечков преди летящата глава, която повали световния шампион Германия на четвъртфинала на САЩ'94. Шампион на България три поредни години с Левски, легионер в Испания, Германия и Турция, днес юбилярът продължава да гради футболисти като директор на детско-юношеската школа на Черноморец в Бургас.

От Странджа до "Бешикташ"

Пътят на Янков започва през 1982 г. в родния клуб Странджа (Средец), минава през Нефтохимик и Черноморец, за да го отведе в Левски, където Фара се превръща в институция: 168 мача, 23 гола и златен период с три поредни титли — 1993, 1994 и 1995 г., плюс три национални купи със "сините". В "А" група полузащитникът трупа 240 мача и 26 гола, а после поема по легионерския маршрут на поколението си: Реал Валядолид в Испания, Байер Юрдинген в Германия и солидна турска глава с Бешикташ, Аданаспор, Ванспор и Генчлербирлиги.

Самият той обича да разказва и една случка, която казва всичко за самочувствието на онова поколение — как с финт пратил в рекламните пана не кого да е, а Пеп Гуардиола, днес най-титулувания треньор в света.

Пасът, който България никога няма да забрави

Лятото на 1994 г. остава върхът. Янков изиграва шест мача на Мондиала в САЩ и е на терена в най-великия от тях — четвъртфинала срещу Германия, когато след неговото подаване Йордан Лечков се извисява за 2:1 и праща световния шампион у дома. Следват полуфиналът с Италия и историческото четвърто място — най-голямото постижение на българския футбол, постигнато от отбор, който цяла нация и до днес нарича просто "момчетата на Пенев".

Фара остава гръбнакът на халфовата линия и след Америка: три мача на Евро'96 в Англия и още два на Мондиала във Франция'98, преди да затвори националната си кариера с 80 мача и 4 гола.

Юбилеят го заварва на терена — отново

Шейсетте го сварват там, където започна всичко — край Бургас, при децата. От август 2025 г. Янков е директор на детско-юношеската школа на Черноморец 1919 с обещание, типично за стила му на игра: без гръмки думи, "работа, работа и пак работа". Преди това легендата мина и през треньорската пейка, включително начело на варненския Спартак.

Шейсет години след Грудово и трийсет и две след онзи пас към Лечков, равносметката на Фара се събира в едно изречение: има футболисти с повече голове, но малцина с момент, който цяла България помни наизуст. Честит юбилей!