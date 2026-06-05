С участието на две български двойки официално стартира третото издание на международния турнир по плажен волейбол "Свети Влас Beach Pro Tour". Квалификационните двубои поставиха началото на надпреварата на кортовете на Venid Beach, където през следващите дни ще се съберат едни от най-добрите състезатели по плажен волейбол от цял свят, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите.

Първи на пясъка излязоха Свилена Стоянова и Елица Христова. Българският тандем се изправи срещу унгарките Киара Маджорос и Кармен Маджорос, но не успя да намери верния ритъм в двубоя и отстъпи с 0:2 гейма (9:21, 12:21), с което приключи участието си в квалификациите.

По-успешно премина денят за представителите ни при мъжете Александър Цанев и Борис Георгиев. Българската двойка демонстрира стабилна игра и преодоля първия квалификационен кръг след победа с 2:0 (21:18, 22:20) над израелския тандем Хершко и Лансиано.

Свилена Стоянова и Елица Христова загубиха от унгарки

Във втория квалификационен кръг Цанев и Георгиев се изправиха срещу представителите на Финландия в битка за място в основната схема. Българите поведоха с 1:0 гейма и бяха на път да направят решителна крачка към класиране, когато срещата бе прекратена заради гръмотевична буря. Два часа по-късно двубоят се доигра, а българските представители допуснаха обрат и след 1:2 (21:18; 17:21; 10:15) напускат надреварата.

Днес започват срещите от основната схема на турнира, където България ще има сериозно присъствие както при мъжете, така и при жените.

При мъжете страната ни вече има четири гарантирани двойки в основната схема, а при успех на Цанев и Георгиев техният брой ще нарасне на пет. При дамите България ще бъде представена от четири тандема.

Александър Цанев и Борис Георгиев демонстрираха стабилна игра

Сред най-очакваните участници са Димитър Калчев и Димитър Механджийски – българската двойка с най-висок актив в световната ранглиста, както и Георги Братоев и Валентин Братоев, които получиха уайлд кард за участие в основната схема.

След динамичния старт на квалификациите вниманието вече е насочено към основната фаза на турнира, която обещава още повече емоции, оспорвани двубои и силно българско присъствие на пясъка край яхтено пристанище "Марина Диневи“.