Още една 6-кратна шампионка с отбора на Марица (Пловдив) напусна родния си клуб след края на изминалия сезон. Първо това направи диагоналът Ива Дудова, за която стана ясно, че ще продължи кариерата си в турския гранд Екзаджъбашъ (Истанбул).

Сега с жълто-сините се разделя и Виктория Коева. Посрещачката, която е продукт на академията на клуба, влезе в първия отбор на Марица през 2021 година. За този период тя спечели шест шампионски титли на България и завоюва също толкова Купи на страната с екипа на пловдивчанки.

Тя бе част и от историческия успех на Марица през миналия сезон, когато пловдивският тим за първи път излезе от групите на Шампионската лига.

ВК Марица (Пловдив) благодари на Виктория Коева, като й пожелава много успехи в бъдеще, обявиха от клуба.