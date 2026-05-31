Първият регионален кастинг на Академия БФС, проведен в Пловдив, премина при голям интерес, силни емоции и впечатляващо себераздаване от страна на младите футболни таланти. Десетки талантливи деца, родени през 2013 г., се включиха в селекционния процес и показаха огромно желание, характер и любов към футбола, съобщиха от футболната ни централа.

Заниманията се проведоха на стадиона в село Труд.

През целия ден младите футболисти се раздаваха докрай, демонстрирайки дисциплина, мотивация и стремеж да станат част от първия випуск на Академия БФС – проект, който ще осигури модерна и напълно безплатна среда за развитие на бъдещите таланти на българския футбол.

Благодарим на всички деца и техните семейства за енергията, доверието и отдадеността! Най-добре представилите се участници ще продължат към финален национален кастинг на Националната футболна база "Бояна“, написаха по този повод от БФС.

Следващата спирка е Хасково на 9 юни, където нови талантливи момчета ще получат възможност да направят своята първа голяма крачка към бъдещето.