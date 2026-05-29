Ръководството на Локомотив Пловдив е отправило предложение към Валери Божинов - младши да подпише първи професионален контракт в кариерата си. 18-годишният атакуващ халф е на "Лаута" от миналото лято и през сезон 2025/2026 игра предимно за дублиращия състав на черно-белите в Трета лига - Югоизточна група.

Талантът отдавна е следен изкъсо от старши треньора Душан Косич. Преди броени дни словенският специалист пусна Божинов-младши като смяна в 79-ата минута срещу Арда при загубата с 0:4 в Кърджали, което бе дебютът му за първия отбор.

В Локомотив Пловдив възлагат големи надежди на младока, който тренира сериозно и се стреми да надмине успехите на татко си, съобщава официалнaта страница на ELITBET Media. Валери Божинов - младши е юноша на Септември (София), като той се е подвизавал още в Добруджа и Севлиево.