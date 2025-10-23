ИЗПРАТИ НОВИНА
Димитър Илиев тренира с топка, но няма да играе срещу Локо (Сф)
Автор: Стойчо Генов 13:06
©
Футболистите на Локомотив Пловдив проведоха тази сутрин последната си тренировка преди утрешното "железничарско" дерби, след това отпътуваха на режим в столицата.

Двубоят срещу Локомотив (София) от 13-ия кръг на Първа лига е в петък (24.10) от 20:00 часа на стадиона в квартал "Надежда".

Възпитаниците на треньора Душан Косич бяха в отлично настроение по време на заниманието, което се проведе на централния терен на "Лаута".

С отбора тренираше и капитанът Димитър Илиев. Той обаче все още се готви на облекчен режим и не бе включен в групата за София.
