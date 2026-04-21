Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски демонстрира типичния си стил, когато говори с представители на медиите. Този път бизнесменът коментира ситуацията при "черно-белите", предвид досегашното представяне на отбора, както и предстоящите два полуфинални сблъсъка срещу Арда за Купата на България, както и поредните две издания на дербито на Пловдив.

Шефът на "смърфовете" не пропусна да каже няколко думи за колегата си от Ботев Илиян Филипов, който преди време написа в социалната мрежа, че е дошло време за разплата.

"Илиян Филипов си прави реклама и лошо няма в това. Аз нужда от реклама нямам. Имам нужда да бачкам и да се получава това, което искаме. Амбицията ми е да се стига до резултати с работа, а не с приказки. Ако ме потърси някой, съм насреща. Сам не си говоря. Още не съм стигнал до този момент. Гоня 70 години, но още не съм започнал сам да си говоря и не правя сметка скоро това да се случва".

"Ние винаги излизаме за победа. Без значение срещу кой противник. Амбицирани сме да вземем и дербитата с Ботев Пловдив, както и останалите до края на сезона. При Локомотив друга настройка няма и няма как да има. Искам момчетата да бъдат концентрирани и фокусирани. Трябва да се покаже класа и решителност. Мисля, че Локомотив е един стабилизиран и мобилизиран отбор. Всички гледаме само и единствено в една посока и тя е само напред. Мисля, че го доказахме това нещо, а и всички се убедиха в това. Някои хора не вярват на някои приказки, но в крайна сметка нещата се случват. Редът, порядъкът и дисциплината водят до резултати. Трябва да бъдем последователни и решителни“, заяви пред "Мач Телеграф" Христо Крушарски.

"Бих казал, че равносметката от представянето на отбора е добра. Това, което си бяхме поставили за цел, се случи. Локомотив е пети в класирането, а освен това сме и на полуфинал срещу Арда за Купата на България. Мисля, че постигнахме добри резултати и трябва да продължим да надграждаме стъпка по стъпка. Искаме да радваме феновете и да печелим всяка среща".

Нямаме амбиции да ставаме световни шампиони, но Купата е наша! Така е казал някой. Не аз, а някой друг. Трябва обаче да се потрудим, за да я вземем. Настройката е да успеем и аз съм оптимист. Да, в Арда може да са надигнали глава, но нас това не ни интересува. Щом са вдигнали главата – да пазят равновесие. Ние пазим равновесие и това ще го покажем. Искаме да играем финал и да вземем трофея“, каза още собственикът на Локомотив Пловдив.

"Към днешна дата и час – интерес към Локомотив има само и единствено от мен. Това е всичко. От другаде няма. Изписаха се какви ли не щуротии и глупости, но те не отговарят на истината. Към момента няма интерес към никого от футболистите на клуба. Има интерес от псевдо мениджъри, които само пълнят главите на играчите с лоши мисли и това не е добре. Интерес е, когато дойде оферта в клуба и я видя. На това му казвам интерес. Всичко друго е просто празни приказки".

"Гледам ги 20 човека - псевдо мениджъри, че се въртят все около младите, но до оферта, която да е дошла от някой клуб, не се е стигнало", завърши Христо Крушарски.