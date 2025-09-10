Един от най-добрите нападатели в историята на Локомотив празнува днес

© Наздравици днес се вдигат в чест на един от най-добрите нападатели в историята на Локомотив (Пловдив) - Георги Димитров.



Роден на 10 септември 1966 година, стрелецът с прозвището Каубоя е юноша на черно-белите, а по време на състезателната си кариера записва три престоя (1983-1990, 1990-1991 и 1993-2000 година) за любимия си клуб.



Изиграва над 230 мача във всички турнири, като реализира 53 гола и попада в челната десетка на голмайсторите на тима за всички времена.



Дебютира за пловдивските "железничари", едва навършил 17 - през септември 1983 година Локо се изправя срещу солунския ПАОК в мач от турнира за Купата на УЕФА.



Печели още по-силно сърцата на привъжениците на отбора, когато в началото на 90-те години отхвърля примамлива оферта от градския съперник Ботев, по това време къпещ се в големите пари на "брокерите", отбелязва популярната страница "Голове, метри, секунди".



През сезон 1991/1992 година Георги Димитров носи екипа на Левски. Изиграва 33 мача във всички турнири и реализира 9 гола. Печели Купата на България, като се разписва за 5:0 срещу Пирин (Благоевград) във финала в Пазарджик.



Играе за юношеския и младежкия национални отбори, а между 1988 и 1992 година записва мачове и за "А" отбора на България. Носи също екипите на испанския Майорка (1990-1991 г) и турския Алтай (Измир) - през сезон 1992/1993 година. След приключване на активната си състезателна дейност е работил като скаут и селекционер в Локомотив Пловдив.