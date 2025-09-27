© Plovdiv24.bg виж галерията Футболисти и фенове на Локомотив Пловдив отново празнуваха заедно след един от най-силните мачове на отбора през настоящия сезон.



Играчите в черно-бели екипи се отблагодариха подобаващо на привържениците за подкрепата им при победата над Левски с 1:0 на "Лаута" в дербито от 10-ия кръг на Първа лига.



Честта да застане най-отпред на терена имаше голмайсторът Хуан Переа, който бе избран и за Играч на мача.



Гледайте в прикаченото видео радостта в черно-бяло след снощния успех над Левски!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.