ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Гледайте радостта в черно-бяло след победата над Левски
Автор: Стойчо Генов 10:27Коментари (1)554
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Футболисти и фенове на Локомотив Пловдив отново празнуваха заедно след един от най-силните мачове на отбора през настоящия сезон.

Играчите в черно-бели екипи се отблагодариха подобаващо на привържениците за подкрепата им при победата над Левски с 1:0 на "Лаута" в дербито от 10-ия кръг на Първа лига.

Честта да застане най-отпред на терена имаше голмайсторът Хуан Переа, който бе избран и за Играч на мача.

Гледайте в прикаченото видео радостта в черно-бяло след снощния успех над Левски!

Още по темата: общо новини по темата: 229
27.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
предишна страница [ 1/39 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Пловдив побеждава “столицатЪ”, въпреки 10 х бюджет. Браво!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Крушарски: Ако не съм аз с дървената говедарска глава ... От 7-8 години в Локомотив е по-чисто от църквата
 Мартин Русков: Реванширахме сме на феновете по най-добрия начин
 Косич: Успяхме благодарение на Господ и на феновете, които ни дадоха много добра енергия
 Локо превърна "Лаута" в своя крепост, нанесе първа загуба на Левски
 Локо към феновете: Молим ви да не паркирате вътре в комплекса
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: