ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо превърна "Лаута" в своя крепост, нанесе първа загуба на Левски
Автор: Стойчо Генов 22:01Коментари (5)807
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Локомотив Пловдив отново показа добра и самоотвержена игра на своя стадион, която логично зарадва привържениците на отбора, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Черно-белите победиха Левски с 1:0 в дербито от 10-ия кръг на Първа лига, което се игра на "Лаута".

Хуан Переа (32) бе точен за пловдивчани.

Така възпитаниците на треньора Душан Косич имат вече актив от 19 точки и изскочиха на трето място във временното класиране. "Сините" пък са с една повече и останаха втори в подреждането. За тях това бе първа загуба през сезона.

Първото чисто голово положение дойде още в 5-ата минута и бе пред вратата на домакините. Сангаре получи топката на десния фланг в собствената си половина, тръгна на скорост, като надбяга Мартин Русков и нахлу в наказателното поле. Последва шут, но Боян Милосавлиевич спаси.

В 12-ата минута черно-белите отправиха първия си точен удар. Ефе Али получи в половината на Левски, нагласи си топката на десния крак и стреля силно, но Светослав Вуцов улови.

Локомотив откри резултата в 33-ата минута след груба грешка на Майкон. Той опита подаване напред, но бе блокиран от Хуан Переа. След това бразилският ляв бек стигна до топката, но я настъпи и се подхлъзна. Това позволи на Переа да отнеме, след което влезе в наказателното поле отдясно и останал сам срещу Светослав Вуцов шутира с левия крак в близкия ъгъл за 1:0.

В 52-ата минута черно-белите пропуснаха идеална възможност да удвоят преднината си. Светослав Вуцов увисна и Жулиен Лами стигна до топката. Вместо да шутира към опразнената врата, нападателят предпочете да подаде към Парвиз Умарбаев, но в този момент вратарят на Левски пресече подаването и улови топката.

Десет минути по-късно "смърфовете" направиха нов пропуск. Каталин Иту се озова на добра позиция в наказателното поле и шутира с десния крак, но Светослав Вуцов за пореден път спаси своя тим.

В 68-ата минута Евертон Бала центрира от корнер в наказателното поле на Локомотив, където Сангаре засече с глава, но право в ръцете на Боян Милосавлиевич.

Малко след това вратарят на пловдивчани спаси опасен удар с десния крак на Майкон. 

Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Тодор Павлов, Мартин Русков, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Каталин Иту (88- Франсиско Политино), Парвиз Умарбаев (89- Лукас Риян), Жулиен Лами, Хуан Переа (75- Петър Андреев).

Левски: Светослав Вуцов, Майкон, Макун, Кристиан Димитров, Оливър Камдем, Търдин, Георги Костадинов, Марин Петков, Радослав Кирилов, Евертон Бала, Мустафа Сангаре.

Още по темата: общо новини по темата: 226
26.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
предишна страница [ 1/38 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Честито кантонери! Показахте на рогатите си братята, че не са нищо особено, щом отбор като вашия може да ги бие. Наздраве!Във вторник и ние ще ги бием.
0
 
 
Верно ли, олигофрени такива не можете да се израдвате на победа над Левски, без да споменавате "жълтите"? Бях на мача ви, играхте като равни с Левски и тяхната прехвалена селекция. Адмирации за което! Успех желая, и дано задържите формата по-дълго време. До мача с нас, разбира се :-) ! Един "ЖЪЛТ"!
0
 
 
Жълтите приятелки на кое място са?
0
 
 
Жълтите тролове с многото никове харесват това! Само Локо!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Косич: Успяхме благодарение на Господ и на феновете, които ни дадоха много добра енергия
 Локо към феновете: Молим ви да не паркирате вътре в комплекса
 Жребият е хвърлен! Ясни са съперниците на Локо, Ботев и Спартак за Купата
 Фенклубът на Локо: Ние обичаме до полуда и подкрепяме до последен дъх!
 64 години от рождението на един от най-големите футболисти на Пловдив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: