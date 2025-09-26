|
|Локо превърна "Лаута" в своя крепост, нанесе първа загуба на Левски
|Локомотив Пловдив отново показа добра и самоотвержена игра на своя стадион, която логично зарадва привържениците на отбора, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Черно-белите победиха Левски с 1:0 в дербито от 10-ия кръг на Първа лига, което се игра на "Лаута".
Хуан Переа (32) бе точен за пловдивчани.
Така възпитаниците на треньора Душан Косич имат вече актив от 19 точки и изскочиха на трето място във временното класиране. "Сините" пък са с една повече и останаха втори в подреждането. За тях това бе първа загуба през сезона.
Първото чисто голово положение дойде още в 5-ата минута и бе пред вратата на домакините. Сангаре получи топката на десния фланг в собствената си половина, тръгна на скорост, като надбяга Мартин Русков и нахлу в наказателното поле. Последва шут, но Боян Милосавлиевич спаси.
В 12-ата минута черно-белите отправиха първия си точен удар. Ефе Али получи в половината на Левски, нагласи си топката на десния крак и стреля силно, но Светослав Вуцов улови.
Локомотив откри резултата в 33-ата минута след груба грешка на Майкон. Той опита подаване напред, но бе блокиран от Хуан Переа. След това бразилският ляв бек стигна до топката, но я настъпи и се подхлъзна. Това позволи на Переа да отнеме, след което влезе в наказателното поле отдясно и останал сам срещу Светослав Вуцов шутира с левия крак в близкия ъгъл за 1:0.
В 52-ата минута черно-белите пропуснаха идеална възможност да удвоят преднината си. Светослав Вуцов увисна и Жулиен Лами стигна до топката. Вместо да шутира към опразнената врата, нападателят предпочете да подаде към Парвиз Умарбаев, но в този момент вратарят на Левски пресече подаването и улови топката.
Десет минути по-късно "смърфовете" направиха нов пропуск. Каталин Иту се озова на добра позиция в наказателното поле и шутира с десния крак, но Светослав Вуцов за пореден път спаси своя тим.
В 68-ата минута Евертон Бала центрира от корнер в наказателното поле на Локомотив, където Сангаре засече с глава, но право в ръцете на Боян Милосавлиевич.
Малко след това вратарят на пловдивчани спаси опасен удар с десния крак на Майкон.
Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Тодор Павлов, Мартин Русков, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Каталин Иту (88- Франсиско Политино), Парвиз Умарбаев (89- Лукас Риян), Жулиен Лами, Хуан Переа (75- Петър Андреев).
Левски: Светослав Вуцов, Майкон, Макун, Кристиан Димитров, Оливър Камдем, Търдин, Георги Костадинов, Марин Петков, Радослав Кирилов, Евертон Бала, Мустафа Сангаре.
