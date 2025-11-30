Локомотив пуска в продажба два юбилейни клубни календара

© Новите календари на ПФК Локомотив Пловдив за 2026 година са вече готови! Те ще бъдат пуснати в продажба на 1 декември, съобщиха от "Лаута".



Всеки желаещ да си закупи от юбилейните календари може да го направи на следните места:



Официален магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс):



Понеделник – петък: от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00



Фен магазина на “Лаута":



Понеделник – петък: от 11:30 до 18:00



Календари ще се продават и по време на “Черно-бялата" Коледа, която ще се проведе на 7 декември в Международен Панаир Пловдив (зала “България").



Цените са следните:



Голям постер – 8 лева / 4,09 евро



Работен календар – 12 лева / 6,14 евро