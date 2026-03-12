Тодор Павлов и нападателите Севи Идриз и Георги Чорбаджийски.
Те попаднаха в списъка на селекционера Тодор Янчев за две европейски квалификации:
27 март от 20:00 часа: Гибралтар - България
31 март от 19:00 часа: България - Азербайджан на стадион “Христо Ботев" в Пловдив.
"Желаем успех на младежките ни национали в предстоящите срещи", обявиха от "черно-белия" клуб.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.