Трима футболисти на Локомотив Пловдив получиха повиквателни за младежкия национален отбор на България, похвалиха се от "Лаута". Това са защитникът Тодор Павлов и нападателите Севи Идриз и Георги Чорбаджийски.

Те попаднаха в списъка на селекционера Тодор Янчев за две европейски квалификации:

27 март от 20:00 часа: Гибралтар - България 

31 март от 19:00 часа: България - Азербайджан на стадион “Христо Ботев" в Пловдив.

"Желаем успех на младежките ни национали в предстоящите срещи", обявиха от "черно-белия" клуб.