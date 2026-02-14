ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенклубът на Локо: След поредната победа срещу любимия ни съперник - отново с глас, страст и вярност зад отбора
Автор: Стойчо Генов 17:52Коментари (0)518
© Plovdiv24.bg
Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да отправи призив към "черно-белите" привърженици. Конкретната реакция е свързана с предстоящия шампионатен мач срещу Черно море, който е в неделя (15 февруари) от 12,00 часа на "Лаута".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на Фенклуб Локомотив Пловдив:

След поредната победа срещу любимия ни съперник за купата на България, време е отново да бъдем зад отбора - с глас, със страст и с вярност към черно-белите цветове.

В деня на мача, от 11:00 ч., в района на стадиона ще бъде организиран щанд с фен артикули, откъдето ще можете да закупите желаните продукти на място.

Напомняме, че Фенклубът и Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ не разполагат с постоянен физически магазин и стандартно приемат поръчки онлайн с доставка чрез куриер. Щандът е създаден, за да улесни всички привърженици в деня на срещата.

Средствата от продажбите ще подкрепят дейността на Фондация "100 години Локомотив Пловдив“.

Очакваме ви - рамо до рамо за Локомотив!
