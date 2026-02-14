Фенклубът на Локо: След поредната победа срещу любимия ни съперник - отново с глас, страст и вярност зад отбора

© Plovdiv24.bg Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да отправи призив към "черно-белите" привърженици. Конкретната реакция е свързана с предстоящия шампионатен мач срещу Черно море, който е в неделя (15 февруари) от 12,00 часа на "Лаута".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на Фенклуб Локомотив Пловдив:



След поредната победа срещу любимия ни съперник за купата на България, време е отново да бъдем зад отбора - с глас, със страст и с вярност към черно-белите цветове.



В деня на мача, от 11:00 ч., в района на стадиона ще бъде организиран щанд с фен артикули, откъдето ще можете да закупите желаните продукти на място.



Напомняме, че Фенклубът и Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ не разполагат с постоянен физически магазин и стандартно приемат поръчки онлайн с доставка чрез куриер. Щандът е създаден, за да улесни всички привърженици в деня на срещата.



Средствата от продажбите ще подкрепят дейността на Фондация "100 години Локомотив Пловдив“.



Очакваме ви - рамо до рамо за Локомотив!