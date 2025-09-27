© Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски изгледа мач на стадиона в "Лаута" а първи път след почти една година прекъсване. Бизнесменът бе на трибуните при победата на черно-белите с 1:0 над Левски, а след това по традиция бе в отлично настроение пред журналистите.



Ето какво каза Крушарски след края на двубоя:



Треньорът е уникален, но тук не си ценим кадрите. Преди шест месеца какво казваха всички. Ако не съм аз с дръвената говедарска глава да държа дисциплината, Локомотив отдавна да го няма. Нека някой да извади пари и да каже да седна отстрани и да давам 100 000 и той да дава толкова и да работим.



Аз съм късметлия повече от всички вас взети заедно. Предишните 3 купи ги взех с моя късмет и ината на Бруно. Сега пак набираме скорост. Имаме екип, имаме треньор, имаме човек, който стои твърдо и не подава на провокациите.



Каквото искат да правят феновете – днес заминаха 5000 лева. Полицията им плащаме, те ще ги търсят след 5 месеца да видят кой е. Ако спрат тези ексцесии, ще имам още една заплата да давам за футбола. Това боли най-много. Че пишат "Крушарски вън, Крушарски вътре“… Боже мой, Боже мой, на тях толкова им стига акъла да напишат, не могат повече.



Аз в Локомотив мога да ви кажа, че тук от 7-8 години е по-чисто от църквата. Тук няма залози, няма нищо. Ако някой го хвана… Залозите – това са си от край време. Политика на държавата. Който го хванат – да си носи отговорността, да си отиде в панделата, да си изкара почивката добре.



Мога да кажа едно нещо. Има един тъй наречен "спортен адвокат“. Този човек няма диплома за адвокат, а той постоянно рови като коч у стадо овци. Този човек какво е извадил, какво е направил за футбола? Той е прибрал пари от футбола. Аз лично съм плащал на неговия адвокат, защото той не може да се явява. Явяваше се негов адвокат, който сега е адвокат. Той му правеше юридическите истории. Той седнал да оправя българския футбол… Боже мой, Боже мой, той не се е събличал по физическо.



