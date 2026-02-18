Разговор между Косич и Крушарски, резултатът трябва да се види до седмица

© Plovdiv24.bg Локомотив Пловдив търси спешно ляв краен защитник. В момента там е използван централният бранител Тодор Павлов. Както е известно, титулярят Енцо Еспиноса се контузи тежко в края на лагера в Турция, а други алтренативи Душан Косич няма.



Словенският треньор е говорил със собственика Христо Крушарски и двамата са умували дали да привлекат нов ляв бек. Почти сигурно ще има такъв и той ще е чужденец, като Косич е задйствал своите канали за намирането на подходящо попълнение, твърди "Тема спорт". Трансферният прозорец у нас затваря на 24 февруари (вторник).



Преди една седмица Локомотив взе нов нападател след продажбата на Хуан Переа в Левски. На "Лаута“ дойде нидерландецът Жоел Цварц, който влезе като резерва в двубоите срещу Ботев и Черно море, като срещу варненци отбеляза първия си гол, с който донесе точката за 1:1.