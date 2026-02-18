ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Разговор между Косич и Крушарски, резултатът трябва да се види до седмица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:19Коментари (0)687
© Plovdiv24.bg
Локомотив Пловдив търси спешно ляв краен защитник. В момента там е използван централният бранител Тодор Павлов. Както е известно, титулярят Енцо Еспиноса се контузи тежко в края на лагера в Турция, а други алтренативи Душан Косич няма.

Словенският треньор е говорил със собственика Христо Крушарски и двамата са умували дали да привлекат нов ляв бек. Почти сигурно ще има такъв и той ще е чужденец, като Косич е задйствал своите канали за намирането на подходящо попълнение, твърди "Тема спорт". Трансферният прозорец у нас затваря на 24 февруари (вторник).

Преди една седмица Локомотив взе нов нападател след продажбата на Хуан Переа в Левски. На "Лаута“ дойде нидерландецът Жоел Цварц, който влезе като резерва в двубоите срещу Ботев и Черно море, като срещу варненци отбеляза първия си гол, с който донесе точката за 1:1.
Още по темата: общо новини по темата: 436
18.02.2026
17.02.2026
15.02.2026
15.02.2026
15.02.2026
14.02.2026
предишна страница [ 1/73 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Талант на Локо пред дебют за младежкия национален отбор
 Обявиха пълните съдийски наряди на Локо - Спартак и Ботев - Лудогорец
 Гледайте: БФС с точен анализ на спорни ситуации в мачовете на Локо и Ботев
 Грандиозни планове за вековния юбилей на Локомотив Пловдив
 Прочутата лечителка Марияна провежда терапия на звезда на Локо в Белград
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: