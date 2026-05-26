Поредно признание за треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич за работата му през настоящия сезон. То дойде от всички професионални футболисти у нас - българи и чужденци, които играят в отборите от Първа и Втора лига. Те поставиха словенския специалист в Топ 3 в анкетата за най-добър треньор през сезон 2025/2026.
Допитването бе част от традиционната анкетата "Футболист на Футболистите“, която се проведе за 25-а поредна година. Тя се организира от Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и е единствената по рода си у нас именно заради гласуванего в нея само на футболисти.
За номер едно през сезона професионалните играчи определиха наставника на Левски Хулио Веласкес. Подгласници на испанския специалист станаха Христо Янев (ЦСКА) и Душан Косич (Локомотив Пловдив).
Иначе халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите“. 33-годишният футболист изигра 57 официални мача за Лудогорец във всички турнири през сезона, в които реализира 20 гола и добави 5 асистенции.
Любопитното е, че Ивайло Чочев победи и в предишното издание на анкетата "Футболист на Футболистите“ за сезон 2024/2025.
Сега негови подгласници станаха спечелилите шампионската титла с отбора на Левски Евертон Бала и Кристиан Димитров.
За най-добър млад футболист тази година бе избран нападателят на Славия Кристиян Балов. За негови подгласници бяха определени футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов.
Всички победители и подгласници в 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите“
Футболист на Футболистите
Сезон 2025/2026
1. Най-добър футболист:
Ивайло Чочев (Лудогорец)
Подгласници:
Евертон Бала (Левски)
Кристиан Димитров (Левски)
2. Най-добър млад футболист:
Кристиян Балов (Славия)
Подгласници:
Петко Панайотов (ЦСКА)
Теодор Иванов (ЦСКА)
3. Най-добър треньор:
Хулио Веласкес (Левски)
Подгласници:
Христо Янев (ЦСКА)
Душан Косич (Локо Пд)
4. Най-добра футболистка:
Моника Балиова (Лудогорец)
Подгласници:
Полина Ръсина (НСА)
Рая Бонева (Локомотив СтЗ)
5. Най-добър треньор на Женското първенство:
Диана Динева (Локомотив СтЗ)
Подгласници:
Валентина Господинова (НСА)
Христос Доков (Лудогорец)
