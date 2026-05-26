Поредно признание за треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич за работата му през настоящия сезон. То дойде от всички професионални футболисти у нас - българи и чужденци, които играят в отборите от Първа и Втора лига. Те поставиха словенския специалист в Топ 3 в анкетата за най-добър треньор през сезон 2025/2026.

Допитването бе част от традиционната анкетата "Футболист на Футболистите“, която се проведе за 25-а поредна година. Тя се организира от Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и е единствената по рода си у нас именно заради гласуванего в нея само на футболисти.

За номер едно през сезона професионалните играчи определиха наставника на Левски Хулио Веласкес. Подгласници на испанския специалист станаха Христо Янев (ЦСКА) и Душан Косич (Локомотив Пловдив).

Иначе халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите“. 33-годишният футболист изигра 57 официални мача за Лудогорец във всички турнири през сезона, в които реализира 20 гола и добави 5 асистенции.

Любопитното е, че Ивайло Чочев победи и в предишното издание на анкетата "Футболист на Футболистите“ за сезон 2024/2025.

Сега негови подгласници станаха спечелилите шампионската титла с отбора на Левски Евертон Бала и Кристиан Димитров.

За най-добър млад футболист тази година бе избран нападателят на Славия Кристиян Балов. За негови подгласници бяха определени футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов.

Всички победители и подгласници в 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите“

Футболист на Футболистите

Сезон 2025/2026

1. Най-добър футболист:

Ивайло Чочев (Лудогорец)

Подгласници:

Евертон Бала (Левски)

Кристиан Димитров (Левски)

2. Най-добър млад футболист:

Кристиян Балов (Славия)

Подгласници:

Петко Панайотов (ЦСКА)

Теодор Иванов (ЦСКА)

3. Най-добър треньор:

Хулио Веласкес (Левски)

Подгласници:

Христо Янев (ЦСКА)

Душан Косич (Локо Пд)

4. Най-добра футболистка:

Моника Балиова (Лудогорец)

Подгласници:

Полина Ръсина (НСА)

Рая Бонева (Локомотив СтЗ)

5. Най-добър треньор на Женското първенство:

Диана Динева (Локомотив СтЗ)

Подгласници:

Валентина Господинова (НСА)

Христос Доков (Лудогорец)