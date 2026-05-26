Новосъздаденият футболен клуб Асеновец 1922 (Асеновград) постигна най-сериозния си успех до този момент, след като завърши без нито една загуба сезона в "Б" Областна група на Пловдив - зона Юг. Това стана факт, след като червено-белите победиха в последния кръг отбора на ФК Катуница с 4:1.

Голмайстори за Асеновец 1922 станаха Денис Местанджиков, Сезари, Мерт Ибрям и Даниел Иванов.

Така клубът завърши удедително на първо място в класирането и му предстои бараж за влизане в "А" Областна група.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че в края на април ФК Асеновец 1922 отбеляза с голямо тържество първия рожден ден от създаването на клуба, като на него присъстваха капитанът и легенда на Локомотив Пловдив Димитър Илиев, неговият бивш съотборник и любимец на феновете от "Лаута" Бирсент Карагарен, както и легендата на Ботев Пловдив Марин Бакалов.