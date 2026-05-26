Новосъздаденият футболен клуб Асеновец 1922 (Асеновград) постигна най-сериозния си успех до този момент, след като завърши без нито една загуба сезона в "Б" Областна група на Пловдив - зона Юг. Това стана факт, след като червено-белите победиха в последния кръг отбора на ФК Катуница с 4:1.

Голмайстори за Асеновец 1922 станаха Денис Местанджиков, Сезари, Мерт Ибрям и Даниел Иванов.

Така клубът завърши удедително на първо място в класирането и му предстои бараж за влизане в "А" Областна група.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че в края на април ФК Асеновец 1922 отбеляза с голямо тържество първия рожден ден от създаването на клуба, като на него присъстваха капитанът и легенда на Локомотив Пловдив Димитър Илиев, неговият бивш съотборник и любимец на феновете от "Лаута" Бирсент Карагарен, както и легендата на Ботев Пловдив Марин Бакалов.

Благодарим и на всички малки и големи, които бяхте до нас, подкрепихте ни и споделихте този прекрасен повод заедно с нас. Вашето присъствие, усмивки и емоции направиха деня още по-специален и незабравим! С огромна радост и гордост искаме да споделим, че завършихме на първо място в Б Областна група – Юг, а нашите юноши младша възраст също станаха шампиони в своята група. Отборите ще бъдат официално наградени с купи и медали. Ще се радваме, ако отделите от времето си и всички бъдете на стадиона, за да подкрепим момчетата и заедно да отпразнуваме този прекрасен успех. Предстои ни и изключително важен бараж, който при успех ще ни даде възможност да се изкачим в А Областна група,
написаха по този повод от ФК Асеновец 1922 в своята официална страница във Фейсбук.