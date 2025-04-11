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Съдия от елита свири в Югоизточната трета лига, ето всички назначения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:41Коментари (0)293
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Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 29 кръг в Югоизточната трета лига.

Ето и назначенията:

12.04./Събота/ 2025г. – 17:00 часа

ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)

ГС: Георги Иванов – Пловдив

АС: Георги Димчев – Пловдив

АС: Цветко Гогов – Пловдив

4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив

Делегат: Милко Якимов – Пловдив 

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)

ГС: Апостол Иванов – Пловдив

АС: Ириней Бодуров – Пловдив

АС: Мартин Шопов – Пловдив

4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив

Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив 

ОФК “ Левски“(Карлово) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)

ГС: Кристиян Колев – Пловдив

АС: Цветан Горанов – Пловдив

АС: Иван Зайков – Пловдив

4-ти съдия: Здравко Петров – Пловдив

Делегат: Недко Миленов – Пловдив

ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)

ГС: Владимир Недялков – Пловдив

АС:Атанас Пилатов – Пловдив

АС: Божидар Тодоров – Пловдив

4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян

Делегат: Гошо Горанов – Пловдив

ПФК " Ботев“  III (Пловдив) – ФК "Марица-Милево" (Милево)

ГС: Иван Петров – Ямбол

АС:Валентин Атанасов – Пловдив

АС: Живко Желев – Сливен

4-ти съдия: Иван Чобанов – Пловдив

Делегат: Георги Георгиев – Пловдив 

ФК" Созопол“ (Созопол) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)

ГС: Николай Николов – Хасково

АС:Станимир Трифонов – Сливен

АС: Денислав Димитроов – Сливен

4-ти съдия: Константин Николов – Бургас

Делегат: Тихомир Димов – Сливен

ФК “ Загорец“ (Нова Загора)–ОФК “ Гигант“(Съединение)

ГС: Любомир Александров – Хасково

АС: Кристиян Петров – Стара Загора

АС: Виктор Динев – Стара Загора

4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол

Делегат: Стефан Делчев – Хасково

ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ФК " Свиленград“ (Свиленград)

ГС: Александър Аргиров – Бургас

АС: Ганчо Джевелеков – Бургас

АС: Николай Караджов – Ямбол

4-ти съдия: Младен Вълчев – Стара Загора

Делегат: Стоян Вътев – Бургас

ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)

ГС: Петър Янков – Стара Загора

АС:Милен Митев – Стара Загора

АС: Яни Дончев – Ямбол

4-ти съдия: Мюмюн Сар – Бургас

Делегат: Ташо Терзиев – Стара Загора
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