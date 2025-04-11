Съдия от елита свири в Югоизточната трета лига, ето всички назначения

© Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 29 кръг в Югоизточната трета лига.



Ето и назначенията:



12.04./Събота/ 2025г. – 17:00 часа



ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)



ГС: Георги Иванов – Пловдив



АС: Георги Димчев – Пловдив



АС: Цветко Гогов – Пловдив



4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив



Делегат: Милко Якимов – Пловдив



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)



ГС: Апостол Иванов – Пловдив



АС: Ириней Бодуров – Пловдив



АС: Мартин Шопов – Пловдив



4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив



Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив



ОФК “ Левски“(Карлово) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)



ГС: Кристиян Колев – Пловдив



АС: Цветан Горанов – Пловдив



АС: Иван Зайков – Пловдив



4-ти съдия: Здравко Петров – Пловдив



Делегат: Недко Миленов – Пловдив



ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)



ГС: Владимир Недялков – Пловдив



АС:Атанас Пилатов – Пловдив



АС: Божидар Тодоров – Пловдив



4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян



Делегат: Гошо Горанов – Пловдив



ПФК " Ботев“ III (Пловдив) – ФК "Марица-Милево" (Милево)



ГС: Иван Петров – Ямбол



АС:Валентин Атанасов – Пловдив



АС: Живко Желев – Сливен



4-ти съдия: Иван Чобанов – Пловдив



Делегат: Георги Георгиев – Пловдив



ФК" Созопол“ (Созопол) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)



ГС: Николай Николов – Хасково



АС:Станимир Трифонов – Сливен



АС: Денислав Димитроов – Сливен



4-ти съдия: Константин Николов – Бургас



Делегат: Тихомир Димов – Сливен



ФК “ Загорец“ (Нова Загора)–ОФК “ Гигант“(Съединение)



ГС: Любомир Александров – Хасково



АС: Кристиян Петров – Стара Загора



АС: Виктор Динев – Стара Загора



4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол



Делегат: Стефан Делчев – Хасково



ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ФК " Свиленград“ (Свиленград)



ГС: Александър Аргиров – Бургас



АС: Ганчо Джевелеков – Бургас



АС: Николай Караджов – Ямбол



4-ти съдия: Младен Вълчев – Стара Загора



Делегат: Стоян Вътев – Бургас



ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Петър Янков – Стара Загора



АС:Милен Митев – Стара Загора



АС: Яни Дончев – Ямбол



4-ти съдия: Мюмюн Сар – Бургас



Делегат: Ташо Терзиев – Стара Загора