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|Съдия от елита свири в Югоизточната трета лига, ето всички назначения
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 29 кръг в Югоизточната трета лига.
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Ето и назначенията:
12.04./Събота/ 2025г. – 17:00 часа
ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)
ГС: Георги Иванов – Пловдив
АС: Георги Димчев – Пловдив
АС: Цветко Гогов – Пловдив
4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив
Делегат: Милко Якимов – Пловдив
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)
ГС: Апостол Иванов – Пловдив
АС: Ириней Бодуров – Пловдив
АС: Мартин Шопов – Пловдив
4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив
Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив
ОФК “ Левски“(Карлово) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)
ГС: Кристиян Колев – Пловдив
АС: Цветан Горанов – Пловдив
АС: Иван Зайков – Пловдив
4-ти съдия: Здравко Петров – Пловдив
Делегат: Недко Миленов – Пловдив
ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)
ГС: Владимир Недялков – Пловдив
АС:Атанас Пилатов – Пловдив
АС: Божидар Тодоров – Пловдив
4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян
Делегат: Гошо Горанов – Пловдив
ПФК " Ботев“ III (Пловдив) – ФК "Марица-Милево" (Милево)
ГС: Иван Петров – Ямбол
АС:Валентин Атанасов – Пловдив
АС: Живко Желев – Сливен
4-ти съдия: Иван Чобанов – Пловдив
Делегат: Георги Георгиев – Пловдив
ФК" Созопол“ (Созопол) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)
ГС: Николай Николов – Хасково
АС:Станимир Трифонов – Сливен
АС: Денислав Димитроов – Сливен
4-ти съдия: Константин Николов – Бургас
Делегат: Тихомир Димов – Сливен
ФК “ Загорец“ (Нова Загора)–ОФК “ Гигант“(Съединение)
ГС: Любомир Александров – Хасково
АС: Кристиян Петров – Стара Загора
АС: Виктор Динев – Стара Загора
4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол
Делегат: Стефан Делчев – Хасково
ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ФК " Свиленград“ (Свиленград)
ГС: Александър Аргиров – Бургас
АС: Ганчо Джевелеков – Бургас
АС: Николай Караджов – Ямбол
4-ти съдия: Младен Вълчев – Стара Загора
Делегат: Стоян Вътев – Бургас
ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Петър Янков – Стара Загора
АС:Милен Митев – Стара Загора
АС: Яни Дончев – Ямбол
4-ти съдия: Мюмюн Сар – Бургас
Делегат: Ташо Терзиев – Стара Загора
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