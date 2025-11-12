ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (12)
Двама от Марица (Милево) наказани, вижте всички санкции на БФС - Пловдив
Автор: Стойчо Генов 15:43
©
На свое заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив наложи следните наказания:

                                    Трета лига - Югоизточна група

Георги Трифонов(Марица)                         5-ти жълт  картон         1 среща

Енгин Махмуд(Р.долина)                             5-ти жълт  картон         1 среща

Мартин Стоилов(Загорец)                      5-ти жълт  картон         1 среща

Александър Чаушев(Родопа)                    5-ти жълт  картон         1 среща

Ангел Здравчев(Милево)                            5-ти жълт  картон         1 среща

Теодор Андреев(Милево)                           5-ти жълт  картон         1 среща

Никола Марин(Гигант)                               5-ти жълт  картон         1 среща

Аурел Мусай(Гигант)                                   5-ти жълт  картон         1 среща

Венцислав Гюзелев(Гигант)                     9-ти жълт  картон         2 срещи

Видол Сейменски(Карлово)                            червен  картон             1 среща   

За не качен видеозапис на футболната среща в електронната платформа, на основание чл.37, ал.1, т. 23 от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ФК " Ямбол 1915“ гр. Ямбол с имуществена санкция в размер на 500 лева.
