Двама от Марица (Милево) наказани, вижте всички санкции на БФС - Пловдив

© На свое заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив наложи следните наказания:



Трета лига - Югоизточна група



Георги Трифонов(Марица) 5-ти жълт картон 1 среща



Енгин Махмуд(Р.долина) 5-ти жълт картон 1 среща



Мартин Стоилов(Загорец) 5-ти жълт картон 1 среща



Александър Чаушев(Родопа) 5-ти жълт картон 1 среща



Ангел Здравчев(Милево) 5-ти жълт картон 1 среща



Теодор Андреев(Милево) 5-ти жълт картон 1 среща



Никола Марин(Гигант) 5-ти жълт картон 1 среща



Аурел Мусай(Гигант) 5-ти жълт картон 1 среща



Венцислав Гюзелев(Гигант) 9-ти жълт картон 2 срещи



Видол Сейменски(Карлово) червен картон 1 среща



За не качен видеозапис на футболната среща в електронната платформа, на основание чл.37, ал.1, т. 23 от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ФК " Ямбол 1915“ гр. Ямбол с имуществена санкция в размер на 500 лева.