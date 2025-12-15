Спортният директор на Лудогорец зарадва с подарък ФК Асеновец

© ПФК Лудогорец направи мил жест към ФК Асеновец, похвалиха се от асеновградския клуб. Лично спортният директор на тима от Разград Георги Караманджуков подари комплект топки за нуждите на третодивизионния тим.



"Този жест означава много за нашия клуб, който продължава да прави всичко възможно да подобри състоянието си. Благодарим на ПФК Лудогорец и лично на г-н Караманджуков. Пожелаваме на Лудогорец още много успехи в България и Европа", заявиха по този повод от ФК Асеновец (Асеновград).