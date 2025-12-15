ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (10)
Спортният директор на Лудогорец зарадва с подарък ФК Асеновец
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:56Коментари (0)322
©
ПФК Лудогорец направи мил жест към ФК Асеновец, похвалиха се от асеновградския клуб. Лично спортният директор на тима от Разград Георги Караманджуков подари комплект топки за нуждите на третодивизионния тим.

"Този жест означава много за нашия клуб, който продължава да прави всичко възможно да подобри състоянието си. Благодарим на ПФК Лудогорец и лично на г-н Караманджуков. Пожелаваме на Лудогорец още много успехи в България и Европа", заявиха по този повод от ФК Асеновец (Асеновград).
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
