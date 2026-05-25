Локомотив Пловдив ще завърши настоящия сезон с бараж за участие в турнира Лига на конференциите. Съперник на черно-белите ще бъде детронираният шампион Лудогорец. Двубоят е в петък (29 май) на "Хювефарма Арена" в Разград. Изходът се решава само в един двубой, така че при евентуално равенство в редовното време и продълженията ще се пристъпи към изпълнения на дузпи.

Лудогорец победи в последния си мач днес ЦСКА с 1:0 с гол в добавеното време на Ивайло Чочев.

В същото време ЦСКА 1948 завърши 0:0 като домакин на шампиона Левски. Така Лудогорец и ЦСКА 1948 завършиха с по 67 точки, но "червените" имат предимство в директните двубои.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че през настоящия сезон Локомотив Пловдив доста затрудни тима от Разград в двата изиграни мача. Те завършиха 1:1, като и в двата случая Лудогорец успя да изравни в самия край на двубоите.