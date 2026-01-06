ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо с втори трансфер за деня, привлеченият също е играл за Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:27Коментари (1)202
©
ПФК Локомотив Пловдив осъществи днес втори входящ трансфер. Черно-белите подписаха договор с Мариян Вангелов. Нападателят официално стана днес част от клуба с контракт за две години и половина.

Мариян Вангелов e роден на 04.04.2003 година в Петрич. Юноша е на Пирин (Благоевград). Състезавал се е за Беласица, Дунав и Ботев II (Пловдив), За последно е бил част от състава на Пирин (Благоевград).

Ето какво заяви Вангелов пред клубния сайт на "черно-белите":

Много съм развълнуван и горд, че вече съм футболист на Локомотив! Присъединявам се към клуб с голяма история и невероятна публика, която винаги стои зад отбора. Това е огромна мотивация за мен. Обещавам да работя здраво, да се раздавам на терена и заедно да се борим за победа във всяка една среща.
Още по темата: общо новини по темата: 349
06.01.2026
06.01.2026
05.01.2026
04.01.2026
03.01.2026
28.12.2025
предишна страница [ 1/59 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Сега ще види разликата между селският интригантски отбор и любимецът на Пловдив. Добре дошъл и да ушиеш индианците първият мач още
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Запро Динев подписа с Локо и обяви: Щастлив съм, идвам в един от най-големите клубове
 Локо ще изиграе 4 контроли през зимната пауза, три от тях са в Турция
 Кадри от дрон: Наливат плочата на четвъртото ниво на централната трибуна на "Лаута"
 Първата тренировка на Локо ще е открита за фенове само 20 минути, Косич ще говори друг път
 Локомотив Пловдив е номер 1 в най-популярните спортове в България
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: