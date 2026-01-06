Локо с втори трансфер за деня, привлеченият също е играл за Ботев

© ПФК Локомотив Пловдив осъществи днес втори входящ трансфер. Черно-белите подписаха договор с Мариян Вангелов. Нападателят официално стана днес част от клуба с контракт за две години и половина.



Мариян Вангелов e роден на 04.04.2003 година в Петрич. Юноша е на Пирин (Благоевград). Състезавал се е за Беласица, Дунав и Ботев II (Пловдив), За последно е бил част от състава на Пирин (Благоевград).



Ето какво заяви Вангелов пред клубния сайт на "черно-белите":



Много съм развълнуван и горд, че вече съм футболист на Локомотив! Присъединявам се към клуб с голяма история и невероятна публика, която винаги стои зад отбора. Това е огромна мотивация за мен. Обещавам да работя здраво, да се раздавам на терена и заедно да се борим за победа във всяка една среща.