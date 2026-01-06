Запро Динев подписа с Локо и обяви: Щастлив съм, идвам в един от най-големите клубове

© ПФК Локомотив Пловдив подписа договор със Запро Динев. Крилото официално стана днес част от клуба с контракт за две години и половина, похвалиха се от "Лаута".



Запро Динев e роден на 25.09.1999 година в Петрич. Юноша е на Беласица. В своята кариера се е състезавал за тимовете на Септември (София), Септември (Симитли), Беласица, Ботев (Пловдив), Витоша, Миньор. За последно е бил част от състава на Пирин (Благоевград).



Ето какво заяви Динев пред клубния сайт на "черно-белите":



“Изключително много съм щастлив от факта, че вече съм част от Локомотив! Идвам в един от най-големите клубове в България, който разполага с едни от най-верните привърженици! Ще дам най-доброто от себе си, за да може да постигаме успехи и да вървим напред!"