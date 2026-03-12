ЗАРЕЖДАНЕ...
Локо пусна билетите за мача със Септември, но едва ли ще има голям интерес
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Plovdiv24.bg
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Пропуските са налични онлайн тук, както и в бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.
Цените са:
Трибуна “Бесика" – 10 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика" – 5 евро
Южна трибуна – 10 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 5 евро
Трибуна "Спортклуб“ – 15 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна "Спортклуб“ – 8 евро.
Работно време на касите на “Лаута":
13.03 – от 10:00 часа до края на първото полувреме
Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 1.50 евро.
Всички абонаментни карти важат за тези три срещи!
Деца до 7 г. ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ, уточниха от "Лаута".
Всеки привърженик трябва да си носи ЛИЧНАТА КАРТА, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона. Забранено е вкарването на стъклени и метални предмети, напитки, храна. Деца до 16 години влизат само с ПРИДРУЖИТЕЛ, коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ и валиден БИЛЕТ/АБОНАМЕНТНА КАРТА. За улеснение на привържениците, ще има такива декларации на всеки вход на стадиона, както и на касите.
Още по темата
/
Съдийската комисия: Дузпата за Левски е отсъдена правилно, в нито един момент Русков не докосва топката
10.03
Какалов: Абсолютно никаква дузпа! Въпросният неблагодарник Око ли е, Моко ли е, влиза с бутоните напред
10.03
Косич: Тази загуба боли, съжалявам за моите играчи! Съдиите ми казаха, че дузпата е 100-процентова
09.03
Легенда на Локо след 0:5: Трудно се преглъща, но да стиснем зъби и да продължим напред! Пълна подкрепа за отбора и треньора!
06.03
Още от категорията
/
Националният отбор на България се завръща на стадион "Христо Ботев" за 3 мача от Лига на нациите
11:20
Ударна бригада: Чинков и Железов идват на "Лаута"! Рефер, ощетил фатално Ботев, свири на "Колежа"
11.03
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.