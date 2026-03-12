Сподели Сподели
ПФК Локомотив Пловдив е домакин на Септември в мач от 26-ия кръг на Първа лига. Двубоят е насрочен за петък (13.03) от 16:45 часа на “Лаута".

Пропуските са налични онлайн тук, както и в бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.

Цените  са:

Трибуна “Бесика" – 10 евро

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика" – 5 евро

Южна трибуна – 10 евро

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 5 евро

Трибуна "Спортклуб“ – 15 евро

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна "Спортклуб“ – 8 евро.

Работно време на касите на “Лаута":

13.03 – от 10:00 часа до края на първото полувреме

Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 1.50 евро.

Всички абонаментни карти важат за тези три срещи!

Деца до 7 г. ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ, уточниха от "Лаута".

Всеки привърженик трябва да си носи ЛИЧНАТА КАРТА, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона. Забранено е вкарването на стъклени и метални предмети, напитки, храна. Деца до 16 години влизат само с ПРИДРУЖИТЕЛ, коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ и валиден БИЛЕТ/АБОНАМЕНТНА КАРТА. За улеснение на привържениците, ще има такива декларации на всеки вход на стадиона, както и на касите.