Тъжно! Локомотивската общност загуби едно голямо черно-бяло сърце!

© Днес локомотивската общност загуби едно голямо черно-бяло сърце! С дълбока скръб съобщаваме за загубата на Георги Инджов. Тъжната новина разпространи фенклубът на Локомотив Пловдив.



Ето какво още написаха "черно-белите" привърженици:



Георги Инджов ще остане в паметта ни като достоен човек, отдаден локомотивец и дългогодишен член на фенклуба ни. Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, близките и приятелите му.



Поклонението ще се състои утре от 13:00 часа в църквата "Св. Николай Чудотворец“ в село Паничери.



Завинаги един от нас!