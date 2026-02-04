ИЗПРАТИ НОВИНА
Тъжно! Локомотивската общност загуби едно голямо черно-бяло сърце!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:40
Днес локомотивската общност загуби едно голямо черно-бяло сърце! С дълбока скръб съобщаваме за загубата на Георги Инджов. Тъжната новина разпространи фенклубът на Локомотив Пловдив.

Ето какво още написаха "черно-белите" привърженици:

Георги Инджов ще остане в паметта ни като достоен човек, отдаден локомотивец и дългогодишен член на фенклуба ни. Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, близките и приятелите му.

Поклонението ще се състои утре от 13:00 часа в църквата "Св. Николай Чудотворец“ в село Паничери.

Завинаги един от нас!
