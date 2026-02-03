Контузията се оказа още по-сериозна! Енцо Еспиноса аут минимум 6 месеца

© Футболистът на Локомотив Пловдив Енцо Еспиноса премина днес през изследване с ядрено-магнитен резонанс.



Бранителят, който се контузи по време на контролата с украинския Колос, е със скъсан менискус, а освен това има и частично скъсана предна кръстна връзка, съобщиха от "Лаута".



"Контузията на Енцо ще го извади от игра в следващите 6 месеца. Пожелаваме му успешно възстановяване и скорошно завръщане на терена", написаха още от "черно-белия" клуб.