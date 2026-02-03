ИЗПРАТИ НОВИНА
Контузията се оказа още по-сериозна! Енцо Еспиноса аут минимум 6 месеца
13:55
Футболистът на Локомотив Пловдив Енцо Еспиноса премина днес през изследване с ядрено-магнитен резонанс.

Бранителят, който се контузи по време на контролата с украинския Колос, е със скъсан менискус, а освен това има и частично скъсана предна кръстна връзка, съобщиха от "Лаута".

"Контузията на Енцо ще го извади от игра в следващите 6 месеца. Пожелаваме му успешно възстановяване и скорошно завръщане на терена", написаха още от "черно-белия" клуб.
 "Бизнесът за Пловдив" с остро писмо до трима министри заради случая с Хуан Переа
 Кметът инспектира "Лаута": До края на месеца изливат последната бетонна плоча
 Община Пловдив избра победителя в поръчката за осветлението на "Лаута"
 Честито! Най-великият в Локомотив Пловдив навършва днес 79 години
 Локо привлече 20-годишен словенец, който е юноша на Емполи и Пиза
