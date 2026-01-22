ИЗПРАТИ НОВИНА
Италианец не спира с трансферните "сензации" в Локо, този път назова 4 европейски клуба
Автор: Стойчо Генов 10:52
©
Известният италиански спортен журналист Руди Галети не спира със "сензационните" новини за предстоящи изходящи трансфери в Локомотив Пловдив. Италианецът има над 150 000 последователи в социалната мрежа Х, където редовно публикува информации от собствения си сайт, специализиран за футбол, други спортове и най-вече трансфери.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че малко преди Коледа Руди Галети съобщи, че отбори от Португалия, Белгия, Китай и ОАЕ проявяват сериозен интерес към бившия футболист на Локомотив Пловдив Петър Андреев. Впоследствие обаче 21-годишния нападател подписа договор с Монтана.

Преди два дни пък италианският журналист информира обществеността, че испанският Бетис и белгийският Гент следят изявите на младия нападател на черно-белите Севи Идриз.

Сега обаче Руди Галети пусна "ексклузивна" новина за друг млад нападател на Локомотив Пловдив - Крист Лонгвил.

Ето какво написа италианецът в профила си, където помести и снимка на 19-годишния Лонгвил:

ЕКСКЛУЗИВНО | Роял Антверп, Андерлехт, Сион и Леванте са проявили интерес към Крист Лонгвил.

19-годишният десен нападател на Локомотив Пловдив е следен отблизо, като клубовете обмислят следващите стъпки преди евентуален трансфер през летния прозорец.
Руди Галети, или още познат като Руди Гела, Тик-Ток журналиста така събира своите последователи.
0
 
 
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че малко преди Коледа Руди Галети съобщи, че отбори от Португалия, Белгия, Китай и ОАЕ проявяват сериозен интерес към бившия футболист на Локомотив Пловдив Петър Андреев. Впоследствие обаче 21-годишния нападател подписа договор с Монтана. ВИЖДА СЕ ,ЧЕ ГИ РАЗБИРА ТЕЗИ НЕЩА
