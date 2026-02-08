ИЗПРАТИ НОВИНА
Славия и Локомотив Пловдив влизат в директна битка за място в Топ 6
Автор: Георги Куситасев 09:42
© FB: Lokomotiv Plovdiv
Славия приема Локомотив (Пловдив) в първи официален двубой и за двата тима през календарната 2026-а година. 

Мачът от 20-и кръг на родната Първа лига започва в 14:15 часа на стадион "Александър Шаламанов" в столичния квартал "Овча купел". 

Домакините се намират на 7-а позиция с 28 точки като направиха силен рейд преди зимната пауза. Те са непобедени за първенство от септември насам. Въпреки това в контролите столичани записаха едва една победа (в останалите срещи регистрираха 3 равенства и загуба).

Локомотив (Пловдив) са 6-и в подреждането с актив от 29 пункта. "Смърфовете" финишираха есенния дял със серия от 4 мача без победа и 2 поредни поражения. В контролите пловдивчани се представиха добре, регистрирайки 2 успеха и 2 равенства.
Малоумници, ние сме в битката за Топ 4 , в битка за Топ 6 са дънните риби, льольовци!
