От спортно-техническия щаб на Локомотив Пловдив дадоха повече информация за състоянието на Каталин Иту. Кактовече информира читателите си, румънският халф получи контузия още в началото на мача срещу Левски и бе заменен принудително от Жулиен Лами в 20-ата минута.След обстоен преглед се оказа, че Каталин Иту е с частично скъсване на заден бедрен мускул.Той пропусна вчерашната тренировка на "Лаута", като към този момент е сигурно, че няма да може да вземе участие в предстоящата среща със Септември. Мачът от 26-ия кръг на Първа лига е в петък (13 март) от 16:45 часа.Това е втора травма за Иту в рамките на един месец и е напълно възможно той да се нуждае от малко повече време за пълно възстановяване.