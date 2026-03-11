ЗАРЕЖДАНЕ...
Състоянието на Каталин Иту не е добро, ще се нуждае от повече време за възстановяване
След обстоен преглед се оказа, че Каталин Иту е с частично скъсване на заден бедрен мускул.
Той пропусна вчерашната тренировка на "Лаута", като към този момент е сигурно, че няма да може да вземе участие в предстоящата среща със Септември. Мачът от 26-ия кръг на Първа лига е в петък (13 март) от 16:45 часа.
Това е втора травма за Иту в рамките на един месец и е напълно възможно той да се нуждае от малко повече време за пълно възстановяване.
