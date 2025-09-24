ИЗПРАТИ НОВИНА
Сериозен проблем за полицията в Пловдив! Левскарите със заплашителна позиция относно "Лаута"
Автор: Стойчо Генов 17:28
©
Сериозен проблем се очертава за полицията в Пловдив в петък вечерта, когато е дербито от 10-ия кръг на Първа лига между отборите на Локомотив и Левски. Мачът започва в 20,00 часа, а феновете на Левски излязоха с доста заплашителна позиция.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на привържениците на "сините" от "Сектор Б":

Левскари,

Явно нашата бройка е пълно предизвикателство за всеки домакин било то в България или Европа. Ситуацията по родните стадиони обаче е напълно потресаваща. В петък сме изправени пред поредното предизвикателство.

Ръководството на Локомотив Пловдив отпусна едва 1300 билета, които ще бъдат пуснати в продажба само 2 часа преди първия съдийски сигнал. Напомняме, че мачът е в работен ден.

След като ръководствата не се интересуват от привържениците, призоваваме всички левскари да тръгват към Пловдив. Да си купуват билети за където преценят, тъй като всичко ще се случва в последния момент според ситуацията ще преценим откъде ще наблюдаваме двубоя. Ако стадионът е прекалено тесен, то градът е достатъчно широк.

Един ще победи и това сме ние!
 Глобиха Локомотив за обидни и нецензурни скандирания
 Волен Чинков свири дербито Локо - Левски, пратиха Митрев на "Колежа"
 Локо отпусна 1300 билета за левскарите! Цената е 20 лева и няма да има продажба онлайн
 Юношите на Локо и Ботев си размениха по една победа на "Лаута"
 Двама от контузените в Локо готови за Левски, Димитър Илиев тренира отделно
Статистика: