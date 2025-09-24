Сериозен проблем за полицията в Пловдив! Левскарите със заплашителна позиция относно "Лаута"

© Сериозен проблем се очертава за полицията в Пловдив в петък вечерта, когато е дербито от 10-ия кръг на Първа лига между отборите на Локомотив и Левски. Мачът започва в 20,00 часа, а феновете на Левски излязоха с доста заплашителна позиция.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на привържениците на "сините" от "Сектор Б":



Левскари,



Явно нашата бройка е пълно предизвикателство за всеки домакин било то в България или Европа. Ситуацията по родните стадиони обаче е напълно потресаваща. В петък сме изправени пред поредното предизвикателство.



Ръководството на Локомотив Пловдив отпусна едва 1300 билета, които ще бъдат пуснати в продажба само 2 часа преди първия съдийски сигнал. Напомняме, че мачът е в работен ден.



След като ръководствата не се интересуват от привържениците, призоваваме всички левскари да тръгват към Пловдив. Да си купуват билети за където преценят, тъй като всичко ще се случва в последния момент според ситуацията ще преценим откъде ще наблюдаваме двубоя. Ако стадионът е прекалено тесен, то градът е достатъчно широк.



Един ще победи и това сме ние!