ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Вторият капитан на Локо: Тренираме здраво! Тази година колективът е много добър
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:12Коментари (0)361
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Вторият капитан на Локомотив (Пловдив) Парвиз Умарбаев бе избран за Играч на мача при равенството 1:1 срещу Черно море в съботния двубой от 6-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Тича".

"Наистина във Варна се играе трудно. Ние показахме добра игра. Можехме да вземем трите точки, но и една не е лошо. Трябва да се подобрим във фаза атака", заяви националът на Таджикистан.

"Тази година колективът е много добър. Тренираме много здраво. Още е рано обаче да коментираме за класиране. Ние играем здраво във всеки мач. Накрая на сезона ще видим къде сме. Мисля, че резултатите показват, че вече се разбира какво иска треньорът от нас. Мога още да подобря моята физическа форма. Все още не съм на 100 процента готов, защото пропуснах част от подготовката заради мачовете в националния отбор", каза още Парвиз Умарбаев.

Още по темата: общо новини по темата: 162
24.08.2025
24.08.2025
23.08.2025
23.08.2025
23.08.2025
22.08.2025
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Бивш нападател на Локо развали празника в Добрич
 ПФК Локомотив: Вървим уверено в шампионата! Благодарим за подкрепата от "Тича"
 Илиан Илиев: Локомотив е крив противник! Трябва да се радваме, че взехме точка
 Душан Косич: Горд съм с моя отбор! Ставаме все по-добри и по-добри
 Късен гол спаси Локо във Варна! Черно-белите продължават без загуба
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: