© Plovdiv24.bg виж галерията Вторият капитан на Локомотив (Пловдив) Парвиз Умарбаев бе избран за Играч на мача при равенството 1:1 срещу Черно море в съботния двубой от 6-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Тича".



"Наистина във Варна се играе трудно. Ние показахме добра игра. Можехме да вземем трите точки, но и една не е лошо. Трябва да се подобрим във фаза атака", заяви националът на Таджикистан.



"Тази година колективът е много добър. Тренираме много здраво. Още е рано обаче да коментираме за класиране. Ние играем здраво във всеки мач. Накрая на сезона ще видим къде сме. Мисля, че резултатите показват, че вече се разбира какво иска треньорът от нас. Мога още да подобря моята физическа форма. Все още не съм на 100 процента готов, защото пропуснах част от подготовката заради мачовете в националния отбор", каза още Парвиз Умарбаев.



