Локо излиза утре срещу сърби в първата си контрола от лагера в Турция

© Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) ще изиграе утре (22.01) втората си контрола по време на зимната си подготовка. Съперник ще е Напредак (Крушевац).



Срещата е планирана от 12:00 часа българско време (13:00 часа турско време) на терените на “IC Hotels Football Center“.



Междувременно локомотивци продължават с двуразовите си тренировки в Белек.



Припомняме, че в първата си контрола черно-белите завършиха 1:1 срещу Етър на "Лаута".