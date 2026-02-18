ИЗПРАТИ НОВИНА
Талант на Локо пред дебют за младежкия национален отбор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:32
Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев се очаква да повика играч на Локомотив Пловдив за предстоящите в края на март евроквалификации. Става въпрос за 18-годишното ляво крило Севи Идриз.

На 27 март (петък) трикольорите гостуват на Гибралтар, а четири дни по-късно (вторник) приемат Азербайджан.

Досега Идриз, който все по-често е избор за Душан Косич, е бил част само от юношеските национални отбори.

В последния кръг с Черно море младокът си изкара червен картон, но словенският наставник на Локомотив е имал после индивидуален разговор с него. Тодор Янчев вече е гледал Изриз на живо в някои от двубоите, твърди "Тема спорт".
