Талант на Локо пред дебют за младежкия национален отбор

© Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев се очаква да повика играч на Локомотив Пловдив за предстоящите в края на март евроквалификации. Става въпрос за 18-годишното ляво крило Севи Идриз.



На 27 март (петък) трикольорите гостуват на Гибралтар, а четири дни по-късно (вторник) приемат Азербайджан.



Досега Идриз, който все по-често е избор за Душан Косич, е бил част само от юношеските национални отбори.



В последния кръг с Черно море младокът си изкара червен картон, но словенският наставник на Локомотив е имал после индивидуален разговор с него. Тодор Янчев вече е гледал Изриз на живо в някои от двубоите, твърди "Тема спорт".