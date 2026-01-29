ИЗПРАТИ НОВИНА
Петър Андреев отговори на Крушарски
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:37Коментари (1)600
©
Бившият нападател на Локомотив Пловдив Петър Андреев отговори на атаките на собственика на клуба Христо Крушарски, които той отправи към него по-рано през деня по време на пресконференция в София.

"Господин Крушарски е президент на Локомотив (Пловдив) и аз го уважавам като такъв. От дете съм част от Локо и съм прекарал 10 години в този велик клуб.

Няма да коментирам неговите изказвания, но за работата и стила му в медиите най-добрата оценка са дали феновете на Локомотив, които го познават най-добре. А вие знаете какво е мнението на феновете на клуба за господин Крушарски.

Бих го помолил да не ме коментира повече, тъй като в момента съм състезател на ПФК Монтана, защитавам цветовете на този отбор и искам да дам най-доброто от себе си", каза пред Блиц Петър Андреев.
