Феновете на Локо ще плащат по 15 лева за билет в дербито срещу ЦСКА

© Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Локомотив (Пловдив) от 18-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 3 декември (сряда) от 18:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски“.



Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. "Васил Левски“ на ул. "Гурко“ на 1 и 2 декември (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 3 декември (работно време 11:00 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. "Българска армия“ днес и утре (работно време 10:00-19:00 ч.).



Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.



Цените на билетите са както следва:



Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.



Сектор А, ложи – 35 лв.



Сектор А – 27 лв.



Сектор Г – 15 лв.



Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.



Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени онлайн .



В деня на мача (3 декември) ще работят 4 от билетните каси на ул. "Гурко“ (от 11:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).



"Призоваваме "червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.



Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.



Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и 2 часа преди началото на двубоя от вход 9 на сектор Б на Национален стадион "Васил Левски".



Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 17:00 ч.



Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 2 декември (вторник), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 17:00 часа", заявиха от клуба.