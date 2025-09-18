© виж галерията ПФК Локомотив Пловдив и Втори живот - Second life обединяват сили за обща кампания под мотото "Осинови любов", съобщиха от "Лаута".



Николай Николаев, Мартин Русков, Тодор Павлов, Енцо Еспиноса и Мартин Атанасов бяха специални гости на фондацията, за да се запознаят лично с част от животните, които търсят своя дом.



Футболистите ни бяха посрещнати от редица нетърпеливи четириноги, които бяха дарени с много внимание и любов. Локомотивци се снимаха и с част от тях, като нашите състезатели отправят апел към всеки, който има възможност, да отвори сърцето си и да си осинови домашен любимец!



От Втори живот също така помагат и с лечението на бездомни животни, които впоследствие попадат в техния приют.



Всеки, който желае да им помогне финансово с тяхната кауза, може да го стори по следните начини:



Paypal: fondacia2jivot@gmail.com (Когато пускате пари по Paypal, изберете опция "Изпрати на приятел", за да не се облага с такса сумата)



revolut.me/foundation2life или на номер 0885 82 44 86



Изпратете SMS с текст DMS KOTETA на 17 777



Данни за банкова сметка: Титуляр: Фондация "Втори живот"- BG06BPBI88981031840201- BIC: BPBIBGSF- Postbank



Офис на Еконт в Пловдив - Беласица, 0885 82 44 86



За повече контакти относно осиновяване - пишете лично съобщение на страницата във Фейсбук на "Втори живот - Second life".