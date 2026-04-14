Локомотив Пловдив благодари на своите привърженици, които подкрепяха тима във вчерашния двубой срещу Берое, завършил 0:0 на стадиона в Стара Загора.

От "черно-белия" клуб използваха официалната си страница във Фейсбук, където публикуваха няколко снимки на тима пред сектора за гости.

"Благодарим ви за мощната подкрепа през всичките 90 минути в Стара Загора! Само Локо!", написаха от ПФК Локомотив.

Пловдивчани приключиха редовния сезон с актив от 46 точки и ще запазят петото място във временното класиране, ако Черно море не успее да победи ЦСКА 1948 в сряда (15 април) на стадион "Тича". "Моряците" имат в момента 44 точки.