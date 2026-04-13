Отборът на Локомотив Пловдив не изигра един от добрите си мачове, но въпреки това успя да продължи успешната си серия в първенството. Черно-белите завършиха 0:0 като гости на Берое в двубой от 30-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадиона в Стара Загора.

Така възпитаниците на треньора Душан Косич имат вече 5 поредни срещи без загуба (3 победи и две равенства). Те завършиха редовния сезон с 46 точки, но могат да бъдат изместени от 5-ото място от Черно море, ако варненци успеят да победят ЦСКА 1948 в сряда (15 април).

Локомотивци започнаха доста притеснено мача и още в първата минута се стигна до корнер за домакините. След неговото изпълнение Севи Идриз изби с глава топката, а тя се удари в ръката на Каталин Иту. Съдията Мартин Великов даде знак играта да продължи въпреки протестите на беройци. Впоследствие арбитърът бе привикан от ВАР да преразгледа ситуацията, но отново не промени решението си и не отсъди дузпа за Берое.

Последваха две чисти положения за зелено-белите, които майсторски бяха спасени от Боян Милосавлиевич - шут с десния крак на Хуан Пинеда от 10-ина метра и удар с глава на Факундо Костантини.

В 13-ата минута черно-белите стигнаха до първия си удар в мача. Отправи го Каталин Иту от 20-ина метра, но топката профуча покрай гредата в аут.

Десет минути по-късно Локомоттив създаде много опасна атака. Севи Идриз бе изведен по левия фланг, а вдясно от него свободен беше Каталин Иту. Идриз предпочете да играе сам и шутира с левия крак, но вратарят Артур Мота спаси.

В 42-ата минута само късметът помогна на пловдивчани да не получат гол във вратата си. Хуан Пинеда проби отляво и изведе с отличен пас Марко Борнино сам срещу Боян Милосавлиевич. Последва шут с левия крак, но на метър от гредата в аут.

В самия край на полувремето Локомотив също стигна до изключително изгодно положение за гол. Жоел Цварц получи топката с гръб към вратаря, но направи един финт и с десния крак шутира. Артур Мота обаче изби с акробатичен плонж.

Малко след почивката капитанът на "смърфовете" Парвиз Умарбаев изпълни пряк свободен удар от границата на наказателното поле, но над напречната греда.

Последва още една добра атака на гостите, завършена със силун удар на Каталин Иту, при който вратарят Мота за пореден път спаси.

В 56-ата минута играчите на Берое направиха нов фрапантен пропуск. Хуан Пинеда изведе Валбуена абсолютно сам срещу Милосавлиевич. Нападателят шутира от 7-8 метра, но твърде неточно в аут.

До края на мача двата отбора опитаха да се изненадат, но така и не се стигна до ново чисто голово положение.

Локомотив Пловдив игра в състав:

Боян Милосавлиевич, Адриан Кова (81- Мартин Атанасов), Андрей Киндриш, Мартин Русков, Тодор Павлов, Ефе Али (67- Георги Чорбаджийски), Ивайло Иванов (46- Миха Търдан), Парвиз Умарбаев, Каталин Иту, Севи Идриз (81- Жулиен Лами), Жоел Цварц.