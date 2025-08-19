Лукас Риян пропуска двата мача на Локо Пловдив във Варна

© Защитникът на Локомотив Лукас Риян получи контузия по време на срещата със Славия. Той бе заменен в средата на първото полувреме от Тодор Павлов.



Лукас Риян е с разтежение на адукторите.



Това означава, че той ще бъде извън терените в следващите поне две седмици, като ще пропусне двете поредни визити на Черно море и Спартак във Варна.