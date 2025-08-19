ИЗПРАТИ НОВИНА
Лукас Риян пропуска двата мача на Локо Пловдив във Варна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:41
Защитникът на Локомотив Лукас Риян получи контузия по време на срещата със Славия. Той бе заменен в средата на първото полувреме от Тодор Павлов

Лукас Риян е с разтежение на адукторите.

Това означава, че той ще бъде извън терените в следващите поне две седмици, като ще пропусне двете поредни визити на Черно море и Спартак във Варна.
 Информация за феновете на Локо, които ще подкрепят тима на стадион "Тича"
 Дубълът на Локомотив записа втора поредна загуба
 Героят на Локо: Благодаря на психоложката, Тома и треньорския щаб, че ми подадоха ръка, когато бях навел главата
 Драма на "Лаута"
 Довечера Локо може да се доближи само на една точка от върха
