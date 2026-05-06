Кампанията “Спортувай с Локомотив" бе на гости на ОУ “Елин Пелин" в Пловдив! Футболисти, баскетболисти, волейболисти и представители на Фенклуба на "черно-белите" уважиха спортния празник на училището. Треньорът на футболния тим Душан Косич, капитанът и клубна легенда Димитър Илиев, както и футболистите Ефе Али, Тодор Павлов и Севи Идриз зарадваха децата с игри и забавления, съобщиха от "Лаута".

Десетки деца имаха възможност да се срещнат, да играят и да се вдъхновят от любимите си спортисти. Малчуганите не само се запознаха с тях, но и имаха възможност да спортуват заедно, да задават въпроси и да усетят истинската енергия на спорта.

"Основната идея на "Спортувай с Локомотив“ е ясна - да запалим децата по активния начин на живот, да ги мотивираме да спортуват и да им покажем, че чрез постоянство, труд и вдъхновение могат да постигнат всичко. А най-силният пример са именно нашите играчи. Благодарим на всички, които бяха част от това преживяване", написаха по този повод от Фенклуб Локомотив Пловдив.