Привържениците на Локомотив Пловдив отправиха силно окуражително послание към контузения футболист на отбора Мартин Русков. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, бранителят е със скъсана предна кръстна връзка и ще се подложи на операция, която ще го извади от терените минимум за 7 месеца.

Той получи травмата още в 15-ата минута на мача срещу Черно море, загубен впоследствие с 0:1 на "Лаута".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Черно-бялото семейство е с теб, Марто!

Вярваме в силата ти и знаем, че ще се завърнеш още по-мотивиран и уверен. Пожелаваме ти бързо възстановяване и очакваме деня, в който отново ще те видим на терена със свещеното райе!