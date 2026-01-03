ИЗПРАТИ НОВИНА
Идриз подписа за 3 г. с Локо и обяви: Ще нося фланелката със силна мотивация
Автор: Стойчо Генов 23:14 / 03.01.2026Коментари (0)370
©
ПФК Локомотив Пловдив подписа договор със Севи Идриз. Крилото официално стана част от клуба с контракт за три години, похвалиха се от "Лаута".

Севи Идриз e роден на 16.11.2007 година в Асеновград. От 2019-та до 2022-ра е част от школата на Локомотив, а след това преминава в ЦСКА 1948. В средата на миналата година той отново се завърна при "черно-белите", като първоначално изигра няколко мача за дублиращия отбор, а след това дебютира при мъжете.

Севи Идриз е юношески национал на България, като за U19 има записани 7 мача, в които e вкарал един гол и е дал една асистенция.

Ето какво заяви Идриз пред официалния клубен сайт след подписването на професионалния си договор:

Изказвам своята благодарност към ръководството и треньорския щаб за гласуваното доверие и предоставената възможност да бъда част от "черно-бялото“ семейство! Локомотив е клуб с богата история и верни привърженици, които със своята страст и отдаденост допринасят за неговата уникалност.

Ще нося фланелката на отбора с необходимото уважение, смирение и силна мотивация да доказвам своите качества всеки ден!
